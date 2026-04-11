İstanbul'daki Tarihi Müzelerin Kapalı Kalması ve Şeffaflık Eksikliği

İstanbul'da tarihi Yerebatan Sarnıcı'nın İBB'den Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi, gözleri uzun süredir kapalı tutulan müzelerin durumuna çevirdi. Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi 14 yıldır restorasyon nedeniyle kapalıyken, Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi de uzun süredir ziyarete açık değil. Fatih Camisi Külliyesi'ndeki Karadeniz Medresesi onlarca yıldır restorasyonda, Yeni Cami Hünkâr Kasrı altındaki mağaza ise kafe olarak tahsis edildi.

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, bu müzelerdeki eserlerin nerede olduğu ve nasıl korunduğunun Sayıştay raporlarıyla açıklanmamasını eleştiriyor. Şahin, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Yerebatan Sarnıcı gibi yapılara el koyarken gösterdiği kararlılığı, kapalı müzelerin durumunu açıklamakta da göstermesini talep ediyor. Ayrıca, Karadeniz Medresesi'nin restorasyonunun bitirilememesi ve Yeni Cami'deki mağazanın kafe olarak verilmesi gibi konulara dikkat çekerek, ideolojik sürtüşmelerin kültürel varlıkları etkilemesinin üzücü olduğunu vurguluyor.