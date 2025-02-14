Kapalı Omuz Artroskopisi ile Hızla İyileşme - Son Dakika
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Kapalı Omuz Artroskopisi ile Hızla İyileşme

Kapalı Omuz Artroskopisi ile Hızla İyileşme

Kanuni Hastanesi'nde uygulanan kapalı omuz artroskopisi ile hastalar hızlı bir şekilde sağlığına kavuşuyor.

14.02.2025 11:17
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Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde kapalı yöntemle gerçekleştirilen omuz artroskopisi operasyonlarıyla hastalar sağlığına kavuşuyor.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, modern cerrahi teknikleriyle yapılan kapalı omuz artroskopisi operasyonlarının hastalara konforlu bir tedavi süreci sunduğu belirtildi.

Omuz rahatsızlığının tedavisinde etkili bir yöntem olarak öne çıkan omuz artroskopisinin, özellikle manşet yırtıkları, omuz çıkıkları, donuk omuz sendromu, impingement (sıkışma) sendromu, labrum yırtıkları ve eklem kireçlenmeleri gibi hastalıkların tedavisinde tercih edildiği vurgulandı.

Geleneksel açık ameliyatlara kıyasla daha az doku hasarı oluşturan bu yöntemin, hastaların hızlı bir şekilde günlük yaşamlarına dönmesini sağladığına dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın, bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri olarak en güncel cerrahi tekniklerini başarıyla uygulamaya devam ettiklerini belirtti.

Teknolojik gelişmeleri takip ederek hizmet kalitelerini artırmayı sürdüreceklerine işaret eden Prof. Dr. Aydın, "Bu yöntem sayesinde birçok hasta sağlığına kavuşarak günlük hayatına rahatlıkla dönebiliyor." ifadesini kullandı.

Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Peker ise omuz artroskopisinin, büyük kesilere gerek duyulmadan gerçekleştirilen modern bir cerrahi teknik olduğunu, bu sayede hastaların daha kısa sürede iyileştiğini ve operasyon sonrası ağrının minimum seviyede olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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