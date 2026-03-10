Kapalı Oturumda Orta Doğu Değerlendirmesi - Son Dakika
Kapalı Oturumda Orta Doğu Değerlendirmesi

10.03.2026 16:19
TBMM, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları ile kapalı oturumda Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşüyor.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. TBMM İç Tüzüğü uyarınca oturumun kapalı yapılması kararlaştırıldı. Kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler milletvekillerini, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin bilgilendirecek.

TBMM Genel Kurulu, Numan Kurtulmuş'un başkanlığında "Orta Doğu'daki gelişmeler" gündemiyle toplandı. Kurtulmuş, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, İç Tüzük'ün 59. maddesi uyarınca Genel Kurul'da gündem dışı söz alınacağını belirterek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin bilgilendirme yapacağını ifade etti. Kurtulmuş, daha sonra oturumun kapalı yapılmasını oylamaya sundu. Oylama sonucunda oturumun kapalı yapılması kararlaştırıldı ve Genel Kurul Salonu'ndaki görevliler, basın mensupları ve izleyicilerin dışarı çıkarılması için birleşime 5 dakika ara verildi.

Bu sırada, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca oturduğu sıradan söz talep etti. Karaca daha sonra Başkanlık Divanı'nın bulunduğu yere giderek TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü. Karaca, kapalı oturumda kendi partilerine de söz verilmesini talep etti.

Genel Kurul'a bitişik odalar boşaltıldı

Öte yandan, oturumun kapalı devam etmesi kararının ardından, Basın Koridoru'ndaki Genel Kurul'a bitişik odalar, boşaltılarak kilitlendi. Ayrıca Genel Kurul'un etrafındaki koridorlar da boşaltıldı ve kulislerdeki görevliler de çıkarıldı. Kapalı oturum boyunca, boşaltılan alanlarda görevli veya ziyaretçi bulunamayacak.

Bakan Fidan ve Bakan Güler'in 30 dakika konuşması öngörülüyor

Birleşime verilen aranın ardından oturum yeniden başladı. Kapalı oturumda ilk olarak Dışişleri Bakanı Fidan, daha sonra Milli Savunma Bakanı Güler, 30'ar dakika süreyle milletvekillerini bilgilendirecek.

CHP grubu adına Namık Tan konuşacak

Bilgilendirmenin ardından siyasi parti grupları adına milletvekilleri söz alacak. Oturumda Yeni Yol grubu adına Selçuk Özdağ 10 dakika, Bülent Kaya 10 dakika konuşacak. İYİ Parti grubu adına Turhan Çömez 10 dakika, Uğur Poyraz 10 dakika söz alacak. MHP grubu adına Kamil Aydın 20 dakika konuşma yapacak. DEM Parti grubu adına Gülistan Kılıç Koçyiğit 10 dakika, Sezai Temelli 10 dakika konuşacak. CHP grubu adına Namık Tan 20 dakika söz alacak. AK Parti grubu adına Fuat Oktay 10 dakika, Hulusi Akar 10 dakika konuşma yapacak. Ayrıca grubu bulunmayan milletvekilleri adına Mehmet Önder Aksakal 5 dakika ve Şahzade Demir 5'er dakika söz alacak.

Bu arada, bakanlar Hakan Fidan ile Yaşar Güler Genel Kurul Salonu'na birlikte girdi. Oturuma katılmak için gelen AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer partililerle birlikte geldi.

MHP'den TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da beraber gelerek, Şeref Kapısı'ndan Genel Kurul Salonu'na geçti.

Kaynak: ANKA

