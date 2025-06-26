Kapalı Yöntemle Rahim Alındı

Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde kapalı yöntemle rahim alınması ameliyatı (Total Laparoskopik Histerektomi) yapılan kadın hasta iyileşti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddetli kanama ve ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran 45 yaşındaki A.S'nin yapılan tetkikleri sonrasında rahminin alınması kararlaştırıldı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları Op. Dr. Gamze Karababa ve Op. Dr. Ünal Başaran, hastanede bu alanda ilk kez uygulanan kapalı yöntemle rahim alınması (Total Laparoskopik Histerektomi) yöntemiyle hastayı ameliyat etti.

Ameliyatın ardından taburcu edilen hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.