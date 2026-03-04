KAPGEM'in İftar Programı ve İki Yılı - Son Dakika
KAPGEM'in İftar Programı ve İki Yılı

KAPGEM\'in İftar Programı ve İki Yılı
04.03.2026 15:56
Karabük Üniversitesi KAPGEM, 2. yılını iftar programı ile kutladı, 13 politika raporu üretildi.

Karabük Üniversitesi Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin (KAPGEM) kuruluşunun 2. yılı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kampüste ramazan etkinlikleri kapsamında Karabük Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen program, KAPGEM çalışmalarını içeren ve Gençlik ve Spor Politikaları Masası tarafından geliştirilen "Spor Üniversitesi Modeli"ne ilişkin belgesel gösterimiyle başladı.

Belgesel gösteriminin ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM'in 2 yıllık gelişim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kırışık, merkezin ilk yılında teşkilatlanma ve yol haritası oluşturma çalışmalarına ağırlık verildiğini, ikinci yılda ise somut politika raporlarının üretildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada 13 politika raporu üretmiş merkeze sahibiz. Bu müthiş bir başarı. Türkiye'de olmayan, yapılmayan işi başarmış olduk. Üniversitemizde 160 akademisyenimizle, öğrencimizle, diğer kurum ve kuruluşlardan akademisyenlerle, Türkiye'den ve dünyanın çeşitli noktalarından bürokratlarla politika masalarımızı oluşturduk ve bu masalarımızda Türkiye'de daha önce yapılmayan, son derece başarılı politika raporları ortaya çıktı."

Programa, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Mahalli İdareler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancar, dekanlar, yüksekokul müdürleri, akademisyenler, KAPGEM politika masalarının başkanları ve temsilcileri ile davetliler katıldı.

Programın ardından Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eda Öz Çelikbaş tarafından düzenlenen "Ramazan ve Ramazaniyeler: Dünyadan Ramazanlar" karma sergisi gezildi.

Karabük Belediyesinden Tema Park projesi

Karabük Belediyesi, Kartaltepe Mahallesi Cevizkent TOKİ bölgesine kazandırılacak Tema Park projesinde çalışmalara başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 880 metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje, bölge sakinlerine sosyal ve sportif faaliyetler için yeni yaşam alanı sunacak.

Proje kapsamında çocuklar için 405 metrekarelik oyun ve 140 metrekarelik spor kondisyon alanı oluşturulacak.

Parkta ayrıca 1769 metrekare yeşil alan ve 1111 metrekare sert zemin düzenlemesi yapılacak, dinlenme alanları için park içerisine 8 kamelya yerleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, şehir genelinde sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Şehrimizin farklı noktalarında çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin keyifle vakit geçirebileceği yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Cevizkent TOKİ Tema Park projesi de mahallemize önemli değer katacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Politika, Karabük, Güncel, İftar, Çevre, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAPGEM'in İftar Programı ve İki Yılı - Son Dakika

SON DAKİKA: KAPGEM'in İftar Programı ve İki Yılı - Son Dakika
