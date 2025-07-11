Kapıkaya Festivali, Bafra\'da Doğa Tutkunlarını Ağırlayacak

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali, Samsun'un Bafra ilçesinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Bafra Belediyesince gerçekleştirilecek festival, Asar ve Kapıkaya mahalleleri sınırları arasında doğanın ve tarihin kalbinde doğa ve spor tutkunlarını ağırlayacak.

Festivalde yamaç paraşütü, trekking, dağcılık faaliyetleri, kano, izcilik aktiviteleri, jetski, tekne gezileri, ATV safari, fotoğrafçılar maratonu, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve bölge gezileri, bisiklet yarışları, workshop çalışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret edip, festival hakkında bilgi verdi.

Demir, ziyaretin anısına Kılıç'a hem Türkiye'de hem de dünyada yaşanan gelişmeleri kronolojik olarak ele alan AA'nın "YILLIK 2024" eserini hediye etti.