Kapıkaya Festivali Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kapıkaya Festivali Hazırlıkları Devam Ediyor

Kapıkaya Festivali Hazırlıkları Devam Ediyor
16.07.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra'da 22-26 Temmuz'da düzenlenecek festival için güvenlik ve organizasyon önlemleri incelendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 22-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek "7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali" için hazırlıklar devam ediyor.

Kaymakam Mustafa Altınpınar ve Belediye Başkanı Hamit Kılıç, festivalin düzenleneceği alanda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemede Kapıkaya Kanyonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikler süresince katılımcıların güvenliğinin sağlanması, ulaşım, sağlık, trafik ve diğer kamu hizmetlerinin koordineli şekilde yürütülmesine yönelik önlemler değerlendirildi, ilgili kurumların görev ve sorumlulukları gözden geçirilerek organizasyonun sorunsuz şekilde tamamlanması için alınacak tedbirler ele alındı.

İlçenin ve bölgenin tanıtımına katkı sağlayan festival boyunca katılımcıların güvenli ve huzurlu bir dönem geçirmesi amacıyla tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Doğaseverleri, amatör ve profesyonel sporcuları bir araya getirecek festivalde, farklı branşlarda düzenlenecek yarışmalarla katılımcılara spor ve doğa deneyimi sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Festival, Güncel, Turizm, Bafra, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkaya Festivali Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:15:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kapıkaya Festivali Hazırlıkları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.