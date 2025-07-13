Kapıkaya Festivali için Güvenlik Toplantısı

Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'nin güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

23-27 Temmuz tarihlerinde yapılacak Kapıkaya Festivali öncesinde, katılımcıların sorunla karşılaşmaması için kapsamlı hazırlıklar yapılıyor.

Bu kapsamde Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda güvenlik toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, organizasyonun son hazırlıkları, alınan tedbirler, güvenlik önlemleri ve yapılacak çalışmalar detaylı olarak değerlendirildi.

Kaymakam Mustafa Altınpınar, festivalin bölge için büyük bir tanıtım fırsatı sunduğunu belirterek, "Misafirlerimizin güvenliği bizim önceliğimizdir. Festivalin sorunsuz ve huzurlu geçmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği içindeyiz." dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise Bafra'nın vitrini olarak gördükleri Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali için aylar öncesinden çalışmalarına başladıklarını dile getirerek, "Hazırlıkları devam eden festivalimizin güvenlik toplantısını gerçekleştirerek yapılması gerekenleri değerlendirdik. Tüm misafirlerimizin huzuru, güvenliği ve festivalden memnun ayrılması için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Sağlık Müdürü Aytaş Akın ile kurum ve daire müdürleri katıldı.