Türkiye'nin modern caz temsilcilerinden KAPIKO, Ankara'da dinleyiciyle buluştu.
İlk kez CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda sahne alan grup, "Serenade to a Cuckoo" gibi eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Konser sonunda KAPIKO'nun performansı, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Son Dakika › Güncel › KAPIKO, Ankara'da Modern Cazla Büyüledi - Son Dakika
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