Kapıkule'de 1.4 Ton Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kapıkule'de 1.4 Ton Esrar Ele Geçirildi

05.03.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Kapıkule'de 1 ton 413 kilo esrar ele geçirildiğini ve imha edildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Kapıkule gümrük kapısında gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1 milyar 271 milyon lira olan 1 ton 413 kilo esrar ele geçirildiğini, söz konusu uyuşturucu maddenin imha edildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1 milyar 271 milyon TL olan, 1 ton 413 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yakalanan uyuşturucu madde, imha edilmiştir."

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısına gelen bir TIR mercek altına alınmıştır.

Ekiplerce yakın takibe alınan TIR cinsi aracın X-Ray taramasında belirlenen şüpheli yoğunluk akabinde narkotik dedektör köpeğimiz Bodri'nin de katıldığı detaylı aramalarda yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette; 1 ton 413 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 1 milyar 271 milyon TL olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir.

Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; toplum sağlığını tehdit ederek, gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleri ile mücadelesine 2026 yılında da rekor yakalamalarla aralıksız devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule'de 1.4 Ton Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

10:26
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
Beşiktaş - Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli gibi
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen hamle geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
08:31
Savaşın seyrini değiştirecek hamle İran, sahaya yeni silahı sürdü
Savaşın seyrini değiştirecek hamle! İran, sahaya yeni silahı sürdü
08:06
Beyaz Saray “İşbirliği yapmayı kabul ettiler“ dedi, İspanya’dan jet yalanlama geldi
Beyaz Saray "İşbirliği yapmayı kabul ettiler" dedi, İspanya'dan jet yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 10:28:21. #7.13#
SON DAKİKA: Kapıkule'de 1.4 Ton Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.