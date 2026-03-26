Kapıkule\'de 12 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak üzere gelen yolcu otobüsünde 2 yolcu üzerinde yapılan aramada montlarına gizlenmiş 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen yolcu otobüsünü kontrol etti. Kontroller sırasında şüpheli görülen 2 yolcu üzerinde arama yapıldı. Aramada yolcuların montlarının içine vakumlu poşetler içinde gizlenmiş 12 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.