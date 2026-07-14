Kapıkule\'de Taşkın Koruma Çalışmaları Sürüyor

Kapıkule Gümrük Sahası'nda başlatılan taşkın koruma tesisi çalışmaları devam ediyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ve DSİ 111. Şube Müdürü Hamdi Köseer çalışmaları yerinde inceleyerek, gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yücegök, proje kapsamında 585 metre uzunluğunda çift taraflı kargir duvar imalatının tamamlandığını belirtti.

Tesisin taşkın riskine karşı güvenliği artıracağını ifade eden Yücegök, olası taşkınların yol açabileceği can ve mal kayıplarının azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti.