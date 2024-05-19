Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından durdurulan bir tırda yapılan aramada 50 bin adet uyuşturucu hap bulundu. Hapların kokusunu gizlemek için yanına kahve koyduğu tespit edilen tır şoförü gözaltına alındı.

19.05.2024 09:19
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, gümrük sahasına gelen bir tırı durdurdu.

Dedektör köpeğin de katıldığı tırdaki aramada 50 bin uyuşturucu hap bulundu.

Uyuşturucu maddenin kokusunu önlemek için hapların yanına kahve koyduğu belirlenen tır şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapıkule Sınır Kapısı'nda 50 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

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