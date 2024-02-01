Kapıkule Sınır Kapısı\'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4\'ü gümrük çalışanı 7 şüpheli tutuklandı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4'ü gümrük çalışanı 7 şüpheli tutuklandı.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, x-ray taramasında görevli bazı memurların yurda gümrük kaçağı ürünlerin sokulmasına aracılık ettikleri iddiası üzerine çalışma başlattı.
X- ray taraması sonrası yurda girişine izin verilen tır, diğer görevlilerce geri çevrilerek yeniden arandı.
Araçta 10 bin elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda 2 tır şoförü, 4 gümrük memuru ve 1 gümrük işletmesi çalışanı 7 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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