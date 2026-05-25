Kapiya Katliamı'nda Adalet Arayışı

Bosna Hersek'teki savaşta ülkenin kuzeydoğusundaki Tuzla kentinde, 25 Mayıs 1995'te Sırplar tarafından yapılan Kapiya Katliamı'nda yaşamını yitiren 71 sivil için adalet arayışı 31 yıldır sürerken, katliamın sorumlusu Novak Djukic Bosna Hersek'in iade taleplerine rağmen Sırbistan'da yaşamaya devam ediyor.

Savaş öncesinde "Gençlik Günü" olarak kutlanan 25 Mayıs'ta bir araya gelen onlarca genç, Tuzla'daki Slana Banja Parkı'nda toplandı. Bosna Herseklilerin Kapiya Katliamı olarak andığı saldırı, 25 Mayıs 1995 yılında saat 20.55'te Sırplar tarafından yapılan top atışıyla başladı.

Ozren Dağı'ndaki Sırp mevzilerinden gençlerin bulunduğu alana yapılan top atışı nedeniyle 71 kişi hayatını kaybetti ve 200'den fazla kişi yaralandı. Yaralananların birçoğu bedensel engelli kaldı.

Katledilenlerin ortalama yaşı 21'di ve en küçük kurban ise 2,5 yaşındaki Sandro Kalesic'di.

Katliamın sorumlusu Djukic, "özgürce" yaşarken, kurbanlar için "adalet" arayışı sürüyor

Katliamdan sonra Bosna Sırp Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı olarak da görev yapan Novak Djukic, Ozren Dağı'ndaki Sırp birliklerin komutanı olarak şehri bombalama emri verdi.

Katliamın birinci dereceden azmettiricisi ve sorumlusu olan Sırp Djukic, Bosna Hersek Mahkemesi tarafından 25 yıl hapse mahkum edildi. Ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, cezayı bozarak 20 yıla indirildi. Djukic, yargılamadaki bu boşluktan yararlanarak tedavi olacağı bahanesiyle Sırbistan'a gitti.

Djukic, vatandaşlığının bulunduğu Sırbistan'da, 2014 yılından bu yana "özgürce" yaşamına devam ediyor.

Bosna Hersek'in tüm iade taleplerine rağmen Djukic, Sırbistan tarafından iade edilmedi. Sırp basınına yansıyan bazı haberlere göre ise Djukic, stadyumlara giderek maç izliyor ve normal bir şekilde hayatını sürdürüyor.

Kurbanların yakınları ise Djukic'in cezasını çekmesi için Bosna Hersek'e iade edilmesi taleplerini 31 yıldır dillendiriyor ancak aldıkları tek yanıt sessizlik oluyor.

71 kurban her 25 Mayıs'ta anılıyor

Katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları her 25 Mayıs'ta Tuzla'da buluşarak, katliam anıtının önünde anma töreni gerçekleştiriyor.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyesi dahil birçok üst düzey temsilcinin katıldığı törenlerde, kurbanlar için dua ediliyor ve anıta çiçek bırakılıyor.

Öte yandan, Sırp yetkililer katliamı inkar ederken, kurbanlar için ilan edilen yas gününe de itiraz ediyor.

Katliam anıtında "Fatiha okuyun ve dua edin, hatırlayın ve ibret alın" ve "Bu yerde, 25 Mayıs 1995'te Sırp faşist saldırganın attığı havan topu nedeniyle 71 genç yaşamını yitirdi" yazıları bulunuyor.

Anıtta ayrıca Bosna Hersekli şair Mehmedalija Mak Dizdar'ın şu dizeleri de yer alıyor:

"Burada sadece yaşamak için yaşanmaz

Burada sadece ölmek için yaşanmaz

Burada, yaşamak için de ölünür"