Kapkaç Şüphelisi Motosikletle Yakalandı - Son Dakika
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Kapkaç Şüphelisi Motosikletle Yakalandı

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Sultangazi'de kuyumcudan çıkanları takip eden kapkaç şüphelisi ele geçirildi, 900 avro bulundu.

Sultangazi'de kuyumcudan çıkan ve ATM'den para çeken vatandaşları "kapkaç ve yağma" için motosikletle takip ettiği belirlenen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Sultangazi'de kuyumcudan çıkan ve ATM'den para çeken vatandaşların takip edilerek kapkaç ve yağma olaylarının gerçekleştirilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin kamera görüntülerinin incelenmesi ve saha araştırmaları sonucu, sahte plaka kullanarak izini kaybettirmeye çalışan şüphelinin iki olayın faili olduğu tespit edildi.

Çalışmalarda, 13 Ağustos'ta Cebeci Mahallesi'nde bir kadının çantasını kapkaç yöntemiyle almaya çalışan şüphelinin, mağdurun direnmesi üzerine olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Şüphelinin 15 Ağustos'ta ise 50. Yıl Mahallesi'nde kuyumcudan çıkan yaşlı bir vatandaşı darbederek içerisinde 3 bin 115 avro bulunan çantasını gasbettiği tespit edildi.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli H.E, 18 Ağustos'ta Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada mağdura ait olduğu değerlendirilen 900 avro ve 1800 lira ele geçirildi. Olaylarda kullanılan motosiklet ve kask da muhafaza altına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelinin kapkaç yapmaya çalıştığı anlar kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde motosikletle gelen şüphelinin kaldırımda yürüyen kadının yanına gelerek kapkaç girişiminde bulunduğu, kadının ise direndiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA

Sultangazi, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapkaç Şüphelisi Motosikletle Yakalandı - Son Dakika

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