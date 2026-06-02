Kaplan Davasında Duruşma Devam Ediyor

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinafın bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, duruşmaya sanık beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

Tutuksuz sanık Tansel Aktan, önceki beyanlarının geçerli olduğunu, dosyaya zorla dahil edildiğini ileri sürerek, olaylarla ilgisinin olmadığını, Bora Kaplan'ın yanında yalnızca sigortalı şekilde çalıştığını beyan etti.

Söz alan tutuklu sanık Bora Kaplan, avukatı Umut Köroğlu'nun tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Bunun üzerine tanık olarak beyanda bulunan Umut Köroğlu, "Bora'nın ifadesi alınmadan önce polisler, 'Murat müdürün selamını getirdik. Buraya geliş amacımız yalnızca ifade almak değil, seninle konuşmak ve senden bazı taleplerde bulunmak istiyoruz.' dediler." diye konuştu.

Polislerin, Bora Kaplan'a, eşi ile kız kardeşlerinin gözaltında olduğunu söylediklerini öne süren Köroğlu, Kaplan'a bazı kişiler hakkında ifade vermesi halinde kendisine yardımcı olunacağının, eşi ve kız kardeşlerinin serbest bırakılacağının, "örgüt yöneticiliği" suçlamasının "örgüt üyeliğine" dönüştürülebileceğinin ve kısa sürede tahliye olabileceğinin söylendiğini iddia etti.

Tanık beyanının ardından savunma yapması için söz verilen sanık Bora Kaplan, dosyadaki dijital materyallerin yeterince incelenmediğini ileri sürerek, şu beyanda bulundu:

"Burada bizim masumiyetimizi ortaya çıkaracak ses kayıtları, görüntüler ve yazışmalar var. Bunların saklanmaya çalışıldığını düşünüyoruz. Adamlar sahte telefon yapmışlar. Bu telefonu bile kabul ediyorsunuz. Biz resmi yazışmaları getiriyoruz ama delilleri gizlemek için gözümüze bakarak, bizi katlediyorsunuz. Dijital verilerin hepsini kısa sürede incelemek mümkün değil. Olay tarihlerini, kişileri ve bağlantılarını bilmeden bu kayıtların anlamını çözemezsiniz. Mahkemenin veya dosyayı bilen bir bilirkişinin kapsamlı inceleme yapması gerekiyor."

Sanık Murat Çelik ve diğer polislerin kendisine düşman gibi davrandıklarını, ayrıca Esenboğa Havaliman'ında gözaltına alındığı sırada arabadan inerken elinde silah olmadığını savunan Kaplan, "Gözaltına alındığımda dizi seti gibi bir sahne oluşturmuşlar, ben ellerimi kaldırmama rağmen beni beton zemine yatırdılar." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya, yarın sanık beyanlarıyla devam edilecek.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi "Ayhan" kod adlı sanık Bora Kaplan ile diğer yönetici sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik'in aralarında bulunduğu 61 sanığın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması talebiyle iddianame düzenlendi.

İddianame, 17 Ocak 2024'te Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

61 sanığın yargılandığı davada karar 3 Aralık 2024'te çıktı, örgüt elebaşı Bora Kaplan'a 68 yıl, diğer 36 sanığa ise 1 yıl 6 ay 22 günden 21 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Yeni iddianame düzenlendi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame, 12 Eylül 2025'te Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında görev alan ve sonrasında tutuklanan eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın avukatının hukuk bürosunun kapısına bırakılan poşetin içerisinde bir cep telefonu bulunması ve telefonun savcılığa teslim edilmesi üzerine başlayan soruşturma sonucunda hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca, birleştirme talebiyle Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik, aralarında elebaşı Kaplan'ın olduğu 6 sanık hakkında hazırlanan yeni iddianame, 20 Mart'ta Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Bora Kaplan suç örgütü elebaşı, kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik ile Cengiz Haliç, Erhan Bakioğlu, Önder Polat ve Tarık Teoman ise şüpheli olarak yer aldı.