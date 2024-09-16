Kaplan Davasında Duruşmaya Ara Verildi

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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - 18'i tutuklu 61 kişinin yargılandığı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam eden duruşmasında mahkeme heyeti, ara karar için duruşmaya saat 15.00'e kadar ara verdi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 18'i tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması Sincan Cezaevi'nde devam ediyor.

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Hasan Arslantaş'ın avukatı, soruşturmaya savcı Mustafa Kaya ve gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına çıkartılması olayında yargılanan Emniyet personellerinin ciddi şekilde etki ettiğini kaydederek, "Savcı kollukla kol kola girip aleyhte delil toplamıştır. Müvekkilimin uygun görülecek adli kontrol şartlarıyla tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Duruşmaya sanık avukatlarının savunmalarının ardından saat 15.00'e kadar ara verildi. Mahkeme heyeti, tutukluluk durumu da dahil verdiği ara kararı açıklayacak.