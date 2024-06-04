Kaputa sıkışan yavru kedi kurtarıldıktan sonra yıkatılıp süt ikram edildi - Son Dakika
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Kaputa sıkışan yavru kedi kurtarıldıktan sonra yıkatılıp süt ikram edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde park halindeki bir otomobilin kaputuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedi, kurtarıldıktan sonra yıkatılıp süt ikram edildi. Park halindeki aracının kaputundan kedi sesi duyan kasap esnafı Cengiz Öklav, kediyi çıkartamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Yapılan çalışma sonucunda yavru kedi kurtarıldı ve yıkandıktan sonra süt ile beslendi. Öklav, havaların sıcak olması nedeniyle yavru kedilerin nereye girdiklerinin belli olmadığını belirtti.

04.06.2024 11:41
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Kaputa sıkışan yavru kedi kurtarıldıktan sonra yıkatılıp süt ikram edildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde park halindeki bir otomobilin kaputuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kedi, kurtarıldıktan sonra yıkatılıp süt ikram edildi.

Silopi şehir merkezi İpekyolu Bulvarı'nda kasap esnafı Cengiz Öklav, park halindeki aracının kaputundan kedi sesi duydu. Kaput içerisine sıkışmış şekilde bulunan yavru kediyi fark eden Öklav, ne yaptıysa kediyi çıkartamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonrasında yavru kedi kurtarıldı. Öklav, kediyi yıkadıktan sonra süt ile besledi.

Saat 08.00'de dükkanı açtığını ve arabanın kaputuna kedi girildiğinin kendisine iletildiğini belirten Öklav, "Uğraştık çıkartamadık. Son çare itfaiye çağırdık. Sağ olsun bir şekilde çıkardılar. Kedi şu an şoke oldu, neye uğradığına şaşırmış. Kediye duş aldırdık, süt ikram ettik. Başka ne yapabiliriz. Gerçekten havalar çık sıcak. Yavru kediler nereye girdikleri belli olmuyor" diye konuştu

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kaputa sıkışan yavru kedi kurtarıldıktan sonra yıkatılıp süt ikram edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaputa sıkışan yavru kedi kurtarıldıktan sonra yıkatılıp süt ikram edildi - Son Dakika
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