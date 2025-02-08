Kar Altındaki Gümeli'de Hayvancılık Mücadelesi - Son Dakika
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Kar Altındaki Gümeli'de Hayvancılık Mücadelesi

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Gümeli beldesi sakinleri, 900 rakımda yarım metre kar altında hayvancılığa devam ediyor.

08.02.2025 17:30
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900 rakımlı kar altındaki köyde yaşama mücadelesi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı, 900 rakımlı Gümeli beldesinde yaşayan vatandaşlar, yarım metreyi bulan kar yağışı altında hayvancılık yapmaya devam ediyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını besleyen belde sakinleri, zorlu kış şartlarında seracılık ve kümes hayvancılığıyla da geçimlerini sağlıyor.

Bölgede hayvancılıkla uğraşan Fatma Tosun, kış aylarında işlerin daha da zorlaştığını belirterek, "Hava iyi olduğunda hayvancılık kolay oluyor, ancak kar yağdığında işler güçleşiyor. Hayvanların bakımı zorlaşıyor, yem tedariki sıkıntı oluyor. Ama yine de kar berekettir" dedi.

Gümeli'de vatandaşlar, kış şartlarına rağmen üretimi sürdürerek hayvanlarının bakımını aksatmıyor. Beldede yaşayanlar, karla kaplı günlerde seralarından ve kümeslerinden elde ettikleri ürünlerle geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Yağışlarla birlikte kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiğini anlatan Tosun, "Bu zamana kadar kar yağışı pek etkili olmamıştı, ancak bu sefer yarım metreyi buldu. Karın içinde hayvancılık yapmak zor olsa da, kar berekettir. Sonuçta buralar yüksek kesimler" diye konuştu.

Gümeli köyünde yoğun kar yağışı, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için zorluk oluştursa da, çiftçiler karın toprağa bereket getirdiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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