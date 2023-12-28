Kar Kalınlığı 1.5 Metreyi Aştı, Vatandaşlar Seferber Oldu

Kar kalınlığı 1.5 metreyi aştı

Vatandaşlar ev ve ahırlarının önünü temizlemek için seferber oldu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde yoğun kar yağışı mahallerde hayatı durma noktasına getirdi.

Aşkale'nin Dağyurdu köyünde kar kalınlığı 1.5 metreye yükselirken vatandaşlar evlerinden çıkabilmek için kar dağlarını temizlemek durumunda kaldı. Köyde yaşayan vatandaşlar yağan kar sonrası ev, ahır ve ot yığınlarının önlerini temizlemek için seferber olurken park halindeki traktör kar altında kayboldu.