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Kar nedeniyle cenaze iş makinesiyle taşındı

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Rize'de yoğun kar nedeniyle cenaze, iş makinesi kepçesiyle taşındı. 208 köy yolu kapalı.

20.02.2025 16:32
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Kar nedeniyle kapanan yolda cenaze iş makinesi ile taşındı

RİZE - Rize'de kar yağışı nedeniyle köy yolu kapanınca cenaze iş makinesinin kepçe kısmına konularak taşındı.

Rize dün akşam saatlerine başlayarak tüm şehri etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle il genelinde 208 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Pazar ilçesine bağlı Alçıcı Köyü'nde yaşayan ve yaşlılığa bağlı nedenler yüzünden hayatını kaybeden 98 yaşındaki Safiye Nar yol kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu için ilçe merkezine indirilemedi. Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından köy yolunda kar temizleme çalışması başlatıldı. Nar'ın ikametine iş makinesi ile ulaşan ekipler cenazeyi iş makinesinin kepçe kısmına koydu. Belirli bir mesafede kepçe ile indirilen cenaze sonrasında kamyonete yerleştirilerek namazın kılınacağı camiye indirildi. Nar'ın cenazesi yarın Cuma Namazı'nın ardından Pazar Merkez Sahil Camide kılınarak Alçılı Köyü'nde defnedilecek.

Kaynak: İHA

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