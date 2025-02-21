Kar nedeniyle kapanan yolda sağlık hizmeti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan mahallede rahatsızlanan kişi, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Çatbayır Mahallesi'ne bağlı Düzbaşı mezrasında yaşayan 52 yaşındaki Abdurrahman Güç'ün böbreklerinden rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Karla mücadele ekipleri, tipi altında 3 saat süren zorlu çalışmayla yolu ulaşıma açarak sağlık görevlilerinin mezraya ulaşmasını sağladı.
Evinde ilk müdahalesi yapılan hasta, sağlık ekiplerince Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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