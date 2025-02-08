Kar nedeniyle mahallede hasta hastaneye sevk edildi

Trabzon'da kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hasta, ekiplerce hastaneye sevk edildi.
Köprübaşı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nin Emirhan mevkisindeki evinde rahatsızlanan kişinin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yoğun kar nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgeye, iş makinesi, ambulans ve 2 UMKE aracı yönlendirildi.
İş makinesinin yolu açmasının ardından mahalleye ulaşan ekipler, hastayı ambulansa taşıdı.
Köprübaşı Devlet Hastanesi'ne nakledilen hasta, tedavi altına alındı.
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