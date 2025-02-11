Kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

Kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın kurtarıldı

Adıyaman'da kar nedeniyle köyde mahsur kalan hamile bir kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

11.02.2025 14:17
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Savran köyünde kar nedeniyle mahsur kalan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı.

Savran köyünde yaşayan hamile kadının sancılarının artması üzerine yardım talebinde bulunuldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu, Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'ın talimatları ile İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların acil sağlık taleplerinin en kısa sürede karşılanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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