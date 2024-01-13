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Kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan hasta hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
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Kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan hasta hastaneye yetiştirildi

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Gümüşören köyünün Sarıçiçek mezrasında yaşayan hasta, kar nedeniyle yolu kapanınca mahsur kaldı. Yakınları tarafından haber verilen yetkililer, 112 Acil Sağlık ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Ancak ekipler, kardan kapalı yola ulaşamadı. İl Özel İdaresi ekipleri ise karla mücadele çalışması yaparken hasta iş makinasıyla mezradan alınarak ambulansa yetiştirildi. Hastaneye kaldırılan hasta, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan hasta hastaneye yetiştirildi
13.01.2024 - 20:59,
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Siirt'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan hasta, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye yetiştirdi.

İlçeye bağlı Gümüşören köyünün Sarıçiçek mezrasında yaşayan 60 yaşındaki Behram Özdemir'in rahatsızlanması üzerine yakınları yetkililere haber verdi.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yolu kardan kapalı mezraya ulaşamadı.

Bunun üzerine bölgede karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, Özdemir'i iş makinasıyla mezradan alarak yakınlardaki ambulansa ulaştırdı.

Sağlık ekipleri, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastayı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kar nedeniyle yolu kapanan mezrada mahsur kalan hasta hastaneye yetiştirildi - Son Dakika
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