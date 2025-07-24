Kar Tanesi Gelinlik Evi 35 Gelin Adayına Hizmet Verdi - Son Dakika
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Kar Tanesi Gelinlik Evi 35 Gelin Adayına Hizmet Verdi

24.07.2025 11:58
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Talas Belediyesi, ihtiyaç sahibi genç kızlara gelinlik ve bindallı kiralama hizmeti sunuyor.

Talas Belediyesinin hayata geçirdiği "Kar Tanesi Gelinlik Evi"nden açıldığı günden bu yana 35 gelin adayı, cüzi miktardaki kiralama ücreti karşılığında faydalandı.

Belediyeden yapılan açıklama göre, ihtiyaç sahibi genç kızların hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla kurulan "Kar Tanesi Gelinlik Evi", hem gelinlik hem de bindallı seçenekleriyle hizmet veriyor.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren mekan, gelin adaylarının bütçelerini zorlamadan, gönüllerince seçim yapabilecekleri zengin bir kıyafet yelpazesi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Kar Tanesi Gelinlik Evi"nin bir kıyafet hizmeti değil aynı zamanda bir umut ve dayanışma örneği olduğunu ifade etti.

Belediyeciliğin sadece altyapı ve üstyapı hizmeti olmadığını aynı zamanda insanların mutluluğuna dokunmak olduğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Hayatlarının en özel gününe hazırlanan kızlarımızın yanlarında olmayı görev biliyoruz. 2025'in 'Aile Yılı' olması vesilesiyle, bu hizmetimizi daha da anlamlı buluyoruz. Gelinlik ve bindallı gibi özel giysiler artık erişilebilir hale geldi."

Öte yandan, "Kar Tanesi Gelinlik Evi"nde ki görevliler de gelin adaylarına giyimden küçük tadilatlara kadar pek çok konuda ücretsiz hizmet veriyor.

Kaynak: AA

Talas Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Güncel, Kadın, Yaşam, Son Dakika

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