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Kar ve Ayazla Besicilerin İşleri Güçleşti - Son Dakika
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Kar ve Ayazla Besicilerin İşleri Güçleşti

Eskişehir'de kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle besicilik yapan vatandaşların işleri zorlaştı. Sabahın erken saatlerinde kalkan besiciler, keskin ayazda hayvanlarına bakmak için büyük emek harcıyor. Ellerini cebine sokmalarına rağmen üşüyen besiciler, hayvanlarını adeta evlatları gibi görüyor. Hayvanları karda yürütmeyen besiciler, günde en az 2 öğün hayvanlarını besleyip suluyor. Besiciler, hayvanlarının sağlığı ve geliri için bu zorlu işi yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtiyor.

Kar ve Ayazla Besicilerin İşleri Güçleşti
11.01.2024 - 20:26,  Güncelleme: 20:29
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Yağan kar ve ayazla birlikte besicilerin işleri güçleşti

Sabah ayazıyla hayvanlarına bakmaya başlıyorlar

Besicisi Ahmet Yiğit:

"Yemlemek için sabah saat 6'da kalkıyoruz"

"Evlatlarım gibi bakıyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kar yağışı sonrası soğuyan havayla birlikte, besicilik yapan vatandaşların işleri güçleşti.

Eskişehir ve çevresini etkisi altına alana kar yağışı güzel manzaralar oluştururken, hayvan besiciliği yapan vatandaşların da işleri soğuk havayla birlikte güçleşti. Sabahın erken saatlerinde kalkan ve ayazda işlerine başlayan besiciler, zor şartlar altında hayvanlarına bakıyor. Keskin ayazda vatandaşlar hayvanlarının temizliğinden beslenmesine kadar birçok işi elleriyle yapıyor. Eksi seviyelere düşen havalarda kullanılan eldivenler dahi kar etmiyor. Günde en az 2 öğün hayvanlarını besleyen ve sulayan vatandaşlar, onları ise adeta evladı gibi görüyor. Sofça Mahallesi'nde nüfusun çoğunluğunun yaptığı hayvancılık hakkında, besiciler bilgi verdi.

"Keçileri bölüm bölüm yemlemeye çalışıyorum"

Sofça Mahallesi'nde 100 adet keçi ve koyunu olan küçükbaş besicisi Ahmet Yiğit, hayvanlarını yazın dağlarda yaydığın fakat yağan karla birlikte beslemeye çalıştığını belirtti. Yiğit konuyla alakalı, "Yaklaşık 100 keçi ve koyun var. Koyun ve keçileri bölüm bölüm yemlemeye çalışıyorum. Ayazda ve karda bayağı bir emek sarf etmek gerekiyor. Az önce de gördüğünüz gibi yemleri getirip götürmek zorlayıcı oluyor. Hayvanları kış sebebiyle devamlı içerde bakmak haliyle bizi daha çok zorluyor. Ellerim cebimde şuan, ellerimi cebime sokuyorum ayrıca eldiven giyiyorum ama fayda etmiyor, illaki ellerim üşüyor. Yeri geliyor hayvanları doyurmak, yemlemek için sabah saat 6-7 gibi kalkıyoruz. Onlar önemli. Hayvanları karda yürütmüyoruz, hava rüzgarlı olmadığında keçileri dışarı salıyorum. Ben bu hayvanlara 3 öğün yemek veriyorum, günde yaklaşık 7 balya yem veriyorum. Evlatlarım gibi bakıyorum, hem gelirimiz için hem de sevdiğimiz için bu hayvancılığı yapıyoruz. Onlar doyduğu zaman baktıkça ferah duyuyorum" dedi.

"Sabah saat 07.30 gibi hayvanların yanında olmamız lazım,"

Sofça Mahalle Muhtarı Ali Ekber Yiğit ise beslediği büyükbaşları günde 3-4 öğün beslediğini belirtirken şöyle konuştu;

"Kış koşullarında hayvancılık oldukça zorlaşıyor. Bu hayvanlar çocuk gibi olduğu için günde 3.-4 öğün bakım yapmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi gezinsinler diye sallıyorum çünkü aralarında gebe hayvanlar da var. Bu hayvanların her türlü psikolojisini bilmek zorundayız, bu durum kışın daha bir zorlaşıyor. Yazın olsa bu hayvanlar akşama kadar yayılır. Kar yağdığı zaman ise sürekli elden besleniyorlar. Sabah erken kalkmak zorundayız. Sabah saat 07.30 gibi hayvanların yanında olmamız lazım, altını ve üstünü temizlemek, saman, su, yem vermek meseledir. İnsan olsa mesela bir öğünü atlar durur da hayvan durmaz. Her şeyden önce vicdani yükümlülüktür.

Kaynak: İHA
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