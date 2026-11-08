Kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray yolunun 11-40. kilometresi ulaşıma kapatıldı

Kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray yolunun 11-40. kilometresi ulaşıma kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya paylaşımına göre Van-Bahçesaray kara yolunda yoğun kar ve tipi görüş mesafesini azalttı. Bu nedenle yolun 11-40. kilometreleri saat 15.50 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.
Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolunun 11 ile 40. kilometreleri arasındaki bölüm trafiğe kapatıldı.
Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.
Bu nedenle Van-Bahçesaray kara yolunun 11 ile 40. kilometreleri arasındaki bölüm, saat 15.50 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Kaynak: AA
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