Kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray yolunun 11-40. kilometresi ulaşıma kapatıldı

Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolunun 11 ile 40. kilometreleri arasındaki bölüm trafiğe kapatıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda görüş mesafesi tehlike oluşturacak şekilde azaldı.

Bu nedenle Van-Bahçesaray kara yolunun 11 ile 40. kilometreleri arasındaki bölüm, saat 15.50 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi.