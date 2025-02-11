Kar Yağışı Nedeniyle Kapalı Yollarda Sağlık Ekiplerine İki Mahalleden Yardım - Son Dakika
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Kar Yağışı Nedeniyle Kapalı Yollarda Sağlık Ekiplerine İki Mahalleden Yardım

Kar Yağışı Nedeniyle Kapalı Yollarda Sağlık Ekiplerine İki Mahalleden Yardım

Gaziantep'in Araban ilçesinde kar nedeniyle kapanan yollar belediye ekipleri tarafından açıldı. Sağlık ekipleri, acil müdahale için ulaşılamayan hastalara yardım ederek, ambulanslarla hastaneye ulaştırdı.

11.02.2025 15:13  Güncelleme: 15:19
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GAZİANTEP'in Araban ilçesinde 3 hastaya, kardan kapanan yolların belediye ekipleri tarafından açılması ile ulaşıldı.

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde başlayıp, bugün de devam eden kar yağışı nedeniyle kırsal mahalle yolları ulaşıma kapandı. Yolları açmak için çalışmalar başlatılırken; sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Araban'a bağlı Yaylacık ve Beydilli mahallelerinden 3 hasta ihbarı yapıldı. İhbarın ardından yola çıkan ambulanslar, kar nedeniyle kapanan yollarda ilerleyemeyince belediyeden yardım istedi. Çağrı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, sağlık görevlilerini araçlarına alarak, Yaylacık ve Beydilli mahallelerinde iş makineleri ile karlı yolları açtı. Karların temizlenerek ulaşılmasının ardından sağlık görevlileri, Yaylacık Mahallesi'nde yedikleri yemekten zehirlenen Ayşe Şimşek (70) ile oğlu Seydi Şimşek (30) ve Beydilli Mahallesi'nde yüksek tansiyon şikayeti bulunan Eramus Özdemir'i (30) ilk müdahalesini yaparak, iş makineleri ile ambulansların olduğu bölgeye ulaştırdı. Hastalar daha sonra iş makinelerinin önünde hareket ettiği ambulanslar ile Araban Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

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