Kar Yağışı Sebebiyle Hastalar Zor Anlar Yaşıyor

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EKİPLER HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Van'ın kırsal mahallelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kapanan yollardaki hastalar ekipler tarafından hastaneye ulaştırılıyor. Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi Sığırcık mezrasında rahatsızlanan Ceylan Nar için yakınları yardım istedi. Bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, mezra yolunu açarak hastaya ulaştı. Yolun açılmasıyla birlikte mezraya gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi evde yapılan Nar, Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nar'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, hasta yakınları sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Behçet DALMAZ/VAN,