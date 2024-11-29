Kar Yağışı Sonrası Karacalar Yiyecek Ararken Görüntülendi

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KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde kar yağışının ardından yiyecek bulmakta güçlük çektiği değerlendiren 2 karaca, yola yakın bir noktada koşarken cep telefonuyla görüntülendi.

Kentte 1 haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından Ovacık ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santime ulaşırken, yaban hayatı da olumsuz etkilendi. Doğada yiyecek bulmakta zorlandığı değerlendirilen 2 karaca, Ovacık ilçesinin merkeze bağlı kırsal kesiminde yola yakın bir noktada koşarken görüldü. Bir vatandaş, koşan karacaları görüntüledi. Karacalar, Orman Bölge Müdürlüğü aracını gördükten sonra ürküp koşarak ağaçların arasına girerek gözden kayboldu.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,