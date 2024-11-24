Kar Yağışı Yol Kapattı, Gençler Eğlendi

Ankara- Ayaş kara yolu kar yağışı nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı, bir grup genç yolun açılmasını müzik eşliğinde eğlenerek bekledi.
Bölgede gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedenle Ankara-Ayaş kara yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı.
Ayaş girişine yaklaşık 5 kilometre mesafede bir tırın kayması sonucu yol bir süre ulaşıma kapalı kaldı.
Yolun açılmasını bekleyen bir grup genç, müzik eşliğinde eğlendi.
Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
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