Kar Yağışı Yol Kapattı, Gençler Eğlendi - Son Dakika
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Kar Yağışı Yol Kapattı, Gençler Eğlendi

Ankara-Ayaş kar yolunda kar yağışı nedeniyle bekleyen gençler müzikle eğlendi.

24.11.2024 11:17
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Ankara- Ayaş kara yolu kar yağışı nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı, bir grup genç yolun açılmasını müzik eşliğinde eğlenerek bekledi.

Bölgede gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedenle Ankara-Ayaş kara yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ayaş girişine yaklaşık 5 kilometre mesafede bir tırın kayması sonucu yol bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

Yolun açılmasını bekleyen bir grup genç, müzik eşliğinde eğlendi.

Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kar Yağışı Yol Kapattı, Gençler Eğlendi - Son Dakika

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