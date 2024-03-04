Kara akbabanın popülasyonu Soğuksu Milli Parkı'nda arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kara akbabanın popülasyonu Soğuksu Milli Parkı'nda arttı

Kara akbabanın popülasyonu Soğuksu Milli Parkı\'nda arttı

Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'nda, nesli tükenme tehlikesi altında olan kara akbabanın popülasyonu son beş yılda arttı. Milli park yetkilileri, yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilen alanda besin takviyesi yaparak akbabaların beslenmesine katkı sağlıyor. Ayrıca, yaralı akbabalar tedavi edildikten sonra doğaya salınıyor.

04.03.2024 11:11  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'nda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşu kara akbabanın popülasyonu son beş yılda arttı.

Soğuksu Milli Parklar Şefi Nurettin Kadim, AA'ya yaptığı açıklamada, 2018'de, sorumlusu olduğu 1469 hektarlık alanın, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatı geliştirme sahası olarak ilan edildiğini söyledi.

Kadim, 2018'de 7-10 olarak belirlenen kara akbaba sayısının, geçen yıl itibarıyla 26'ya yükseldiğini bildirdi.

Zorlu kış şartlarında milli park sahası içinde yaşamlarını sürdüren yaban hayvanlarına besin takviyesi yaptıklarını belirten Nurettin Kadim, mezbahalardan aldıkları hayvan artıklarını ve leşleri belirli yerlere bırakarak hayvanların besin ihtiyacını karşılamalarına önemli katkı sunduklarını anlattı.

Hasta ve yaralı akbabalar tedavi edildikten sonra doğaya salınıyor

Milli park sahasında, vatandaşlardan gelen ihbar ya da kendi gözlemleri sonucunda ulaşılan yaralı kara akbabaların sahadan alınıp tedavi süreçlerinin tamamlandığını ifade eden Kadim, akbabaların yuvalarını da her gün izlediklerini kaydetti.

Soğuksu Milli Parklar Şefi Nurettin Kadim, kara akbabaların tamamen leş ile beslendiğini belirterek, "Nasıl ki bir caddeyi sokağı temizlemediğinizde orası yaşanmaz hale gelir, doğa da bu şekilde. Kara akbabalar doğada bulunan herhangi bir nedenle ölmüş canlıların leşlerini yiyerek bunları insanlara zarar gelmeden kendi içlerinde doğaya uygun bir halde yok ederler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kızılcahamam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara akbabanın popülasyonu Soğuksu Milli Parkı'nda arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hatay'da doğa yürüyüşüne çıkan 3 kişi ormanda kayboldu
    12:55 Hatay'da doğa yürüyüşüne çıkan 3 kişi ormanda kayboldu

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve ormanda kaybolan 3 kişi, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 11 kişilik gruptan ayrılan 3 kişi, saatler süren arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bulundu.

  • Bursa'da 3.5 milyon değerindeki aracı almak için 700 bin TL'yi dolandırıcının hesabına gönderen vatandaş dolandırıldı
    12:54 Bursa'da 3.5 milyon değerindeki aracı almak için 700 bin TL'yi dolandırıcının hesabına gönderen vatandaş dolandırıldı

    Bursa'da bir vatandaş, 3.5 milyon değerindeki aracı almak için 700 bin TL'yi dolandırıcının hesabına gönderdi. Dolandırıldığını anlayan vatandaş, polise başvurdu ve ekipler kısa sürede dolandırıcının hesap sahibini yakaladı. Şüpheli, hesabını kiraladığını iddia etti ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Van'da 1. Çocuk Edebiyatı Fuarı Başladı
    12:53 Van'da 1. Çocuk Edebiyatı Fuarı Başladı

    Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Yazarlar Birliği ve Van Yazar ve Şairler Derneği işbirliğiyle düzenlenen '1. Çocuk Edebiyatı Fuarı' başladı. Fuarın açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çocuklar için yapılan etkinlikleri önemsediklerini ve okuma kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Fuar, birçok ilden tanınmış yazarların katılımıyla 6 Mart'a kadar devam edecek.

  • Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
    12:53 Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

    Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu ile yakalandı. Yakalanan şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda 11 suç kaydı bulunan H.M. (52) isimli şüpheli şahsın üzerinde beyaz kağıda sarılı 16 parça halinde toplamda 20-25 gram gelen metamfetamin maddesi, tek parça halinde 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Şehitlerin Anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye Yürüyen Gazi Torunu Tekirdağ'a Ulaştı
    12:52 Şehitlerin Anısına İstanbul'dan Çanakkale'ye Yürüyen Gazi Torunu Tekirdağ'a Ulaştı

    İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu Saffet Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Tekirdağ'a ulaştı. Gümüş, milli birlik ve beraberliğe dikkat çekmek amacıyla yaptığı yürüyüşte, şehitlerin yolunda adım adım ilerlediğini belirtti. Türk milletinin Çanakkale ruhunu hiçbir zaman kaybetmediğini vurgulayan Gümüş, gençlere emanete sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

  • ANTİAD Üyeleri Uluslararası Runtalya Maratonu'nda Koşarak TEV'e Destek Verdi
    12:51 ANTİAD Üyeleri Uluslararası Runtalya Maratonu'nda Koşarak TEV'e Destek Verdi

    Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD), bu yıl 19. kez düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu'nda üyeleriyle birlikte koşarak Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) burs bağışında bulundu. ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, organizasyonun kente değer kattığını belirterek, elde edilen geliri tamamen eğitime yönlendirdiklerini ve gençlerin geleceği için umut olduklarını ifade etti.


12:25 Dursun Özbek’e İmamoğlu’nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu
12:06 Bedelli askerlikte temel eğitim kaldırılıyor mu Bakan Güler’den açıklama var Bedelli askerlikte temel eğitim kaldırılıyor mu? Bakan Güler'den açıklama var
11:38 İstanbul’da dinlenme tesisindeki tankerde patlama Ölü ve yaralılar var İstanbul'da dinlenme tesisindeki tankerde patlama! Ölü ve yaralılar var
11:34 Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
09:06 Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL’ye yükseltildiğini açıklayacak Bomba iddia: Erdoğan, Kabine sonrası bayram ikramiyelerinin 10 bin TL'ye yükseltildiğini açıklayacak
12:36 Onur Bay, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna katıldı Onur Bay, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna katıldı
11:54 Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti
11:45 Almanya’da huzurevinde yangın: 4 ölü, 23 yaralı Almanya'da huzurevinde yangın: 4 ölü, 23 yaralı
11:42 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ile Ali Koç birlikte eğlendi Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ile Ali Koç birlikte eğlendi
11:11 Fiyatını duyanlar inanamıyor Erman Toroğlu’nun ceketi gündem oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor! Erman Toroğlu'nun ceketi gündem oldu
10:58 DSÖ kırmızı alarm verdi Bangladeş’te 2 kişiyi öldüren Nipah virüsü hızla yayılıyor DSÖ kırmızı alarm verdi! Bangladeş'te 2 kişiyi öldüren Nipah virüsü hızla yayılıyor
10:55 Türkiye’nin en obez ili Adana Türkiye'nin en obez ili Adana
10:48 Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi
10:27 Mete Yarar ile CHP’li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler Mete Yarar ile CHP'li eski vekil canlı yayında birbirlerine girdiler
10:15 Mehmet Şimşek’ten “Kredi kartlarına düzenleme olacak mı“ sorusuna net yanıt Mehmet Şimşek'ten "Kredi kartlarına düzenleme olacak mı?" sorusuna net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 12:55:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kara akbabanın popülasyonu Soğuksu Milli Parkı'nda arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement