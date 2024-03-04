Kara akbabanın popülasyonu Soğuksu Milli Parkı\'nda arttı

Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'nda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korumaya alınan Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşu kara akbabanın popülasyonu son beş yılda arttı.
Soğuksu Milli Parklar Şefi Nurettin Kadim, AA'ya yaptığı açıklamada, 2018'de, sorumlusu olduğu 1469 hektarlık alanın, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatı geliştirme sahası olarak ilan edildiğini söyledi.
Kadim, 2018'de 7-10 olarak belirlenen kara akbaba sayısının, geçen yıl itibarıyla 26'ya yükseldiğini bildirdi.
Zorlu kış şartlarında milli park sahası içinde yaşamlarını sürdüren yaban hayvanlarına besin takviyesi yaptıklarını belirten Nurettin Kadim, mezbahalardan aldıkları hayvan artıklarını ve leşleri belirli yerlere bırakarak hayvanların besin ihtiyacını karşılamalarına önemli katkı sunduklarını anlattı.
Hasta ve yaralı akbabalar tedavi edildikten sonra doğaya salınıyor
Milli park sahasında, vatandaşlardan gelen ihbar ya da kendi gözlemleri sonucunda ulaşılan yaralı kara akbabaların sahadan alınıp tedavi süreçlerinin tamamlandığını ifade eden Kadim, akbabaların yuvalarını da her gün izlediklerini kaydetti.
Soğuksu Milli Parklar Şefi Nurettin Kadim, kara akbabaların tamamen leş ile beslendiğini belirterek, "Nasıl ki bir caddeyi sokağı temizlemediğinizde orası yaşanmaz hale gelir, doğa da bu şekilde. Kara akbabalar doğada bulunan herhangi bir nedenle ölmüş canlıların leşlerini yiyerek bunları insanlara zarar gelmeden kendi içlerinde doğaya uygun bir halde yok ederler." diye konuştu.
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