Kara Delikten Dev Jet Çifti Keşfedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kara Delikten Dev Jet Çifti Keşfedildi

Caltech'te, 23 milyon ışık yılı uzunluğunda en büyük kara delik jet çifti 'Porphyrion' bulundu.

19.09.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin California Teknoloji Üniversitesinde (Caltech) yapılan araştırmada, yaklaşık 23 milyon ışık yılı uzunluğuyla kara delikten püsküren en büyük jet çifti keşfedildi.

Nature dergisinde, yüklü iyonlar, elektronlar ve diğer parçacıklardan oluşan ve kara deliklerin etrafındaki manyetik alanlar tarafından neredeyse ışık hızına kadar hızlandırılan kara delik jetlerine ilişkin bir keşif yayımlandı.

Araştırmada, "Porphyrion" adı verilen bir kara delik jet çiftinin keşfedildiği ve bunun yaklaşık 23 milyon ışık yılı uzunluğuyla şimdiye kadar keşfedilmiş en büyüğü olduğu kaydedildi.

Düşük Frekans Sırası (LOFAR) ağının kullanıldığı çalışmada, Porphyrion'un uzunluk olarak takriben 140 Samanyolu'nun uçtan uca birleşmiş haline eşit olduğu kaydedildi.

Araştırmacılardan Martijn Oei, keşfedilmeyi bekleyen daha çok "mega yapı" olabileceğine dikkati çekerek, "Samanyolu bu iki dev patlamanın içinde küçük bir nokta gibi kalıyor." ifadesini kullandı.

Bir önceki en büyük kara delik jeti "Alcyoneus" ise yine aynı ekip tarafından 2022'de keşfedilmiş ve yaklaşık 100 Samanyolu uzunluğunda olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

California, Teknoloji, Güncel, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara Delikten Dev Jet Çifti Keşfedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:55:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kara Delikten Dev Jet Çifti Keşfedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement