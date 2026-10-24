Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı, Mardin'de festivalin 7'nci günü konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı, Mardin'de festivalin 7'nci günü konser verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı, Mardin\'de festivalin 7\'nci günü konser verdi
Haber Videosu

Mardin Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci gününde Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı, Mardin Artuklu Üniversitesi Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Konserde askeri marşların yanı sıra klasik Batı müziği, caz, Türk müziği ve Anadolu'nun farklı yörelerinden ezgiler dinleyicilere sunuldu.

MARDİN Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci gününde Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı, askeri marşların yanı sıra klasik Batı müziği, caz ve Türk müziğinden eserler seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci gününde, Mardin Artuklu Üniversitesi Kültür Merkezi'nde Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı konseri gerçekleştirildi. Programda askeri marşların yanı sıra klasik Batı müziği, caz, Türk müziği ve Anadolu'nun farklı yörelerine ait ezgiler seslendirildi. Bando, Edirne'den Iğdır'a, Sinop'tan Mersin'e uzanan farklı yörelere ait eserleri de repertuvarına aldı.

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde ise Emine Çamurtaş eşliğinde Kumaş Boyama Atölyesi düzenlendi. Katılımcılara tekstil yüzeylerini renklendirme ve desen oluşturma teknikleri anlatıldı. Atölyede kumaş boyama uygulamaları yapıldı.

OSMANLI'NIN MUKADDES EMANETLERİ SERGİSİ

Mardin Müzesi Sergi Salonu'nda 'Osmanlı Mukaddes Emanetleri' sergisi ziyaretçilerini ağırladı. Yavuz Sultan Selim'in kutsal emanetleri İstanbul'a getirmesinin 509'uncu yılı dolayısıyla hazırlanan sergide Sakal-ı Şerif, Kur'an-ı Kerim, Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüsü, Surre kesesi, zemzem sürahisi ve Kabe anahtarı kesesi yer alıyor.

Mardin Kültür Yolu Festivali, 25 Ekim'e kadar konser, sergi, atölye, söyleşi ve çocuk etkinlikleriyle devam edecek.

Kaynak: DHA
Mardin Artuklu ÜniversitesiKültür SanatMardinGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor Hastaneler doldu taştı Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
13:51
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:37
Ürdün’de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah’tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Ürdün'de kilise saldırısı sonrası Kralı II. Abdullah'tan intikam yemini: Demir yumrukla cezalandırılacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 14:12:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı, Mardin'de festivalin 7'nci günü konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei