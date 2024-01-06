Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Havacılık Komutanlığında incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun 4 Ocak 2024'te, Kara Havacılık Komutanlığı ile İnsansız Hava Aracı Sistemleri (İHAS) Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.