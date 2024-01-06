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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Havacılık Komutanlığında incelemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun 4 Ocak 2024'te, Kara Havacılık Komutanlığı ile İnsansız Hava Aracı Sistemleri (İHAS) Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.
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