Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Samsun'da incelemelerde bulundu

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 10-11 Temmuz'da Samsun'daki Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, terörle mücadele harekat bölgesinde görev yapan sıhhiye sınıfı personeli ile muharebe cankurtaranı eğitimlerini yerinde denetledi ve sınır ötesi harekatlarda edinilen tecrübeler kapsamında dikkat edilmesi gereken konularda direktifler verdi.