Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu\'nun Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun annesi Aynur Bayraktaroğlu (81), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun annesi Aynur Bayraktaroğlu, vefat etti. Bayraktaroğlu için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcıları Musa Heybet ve Bilal Durdalı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü İlhami Keleş, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Aynur Bayraktaroğlu'nun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda torağa verildi. Törenin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu, taziyeleri kabul etti.
Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,
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