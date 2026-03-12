Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel Iğdır ve Nahçıvan\'da

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Iğdır'da birlikleri denetledikten sonra Nahçıvan'a ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel; Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Orgeneral Metin Tokel daha sonra Nahçıvan'a geçerek Nahçıvan Ordu Komutanı Tümgeneral Kenan Seyidov ile bir araya geldi. Askeri törenle karşılanan Orgeneral Metin Tokel, ayrıca Nahçıvan Başkonsolosumuz Asip Kaya ve Nahçıvan Cumhurbaşkanı Tam Yetkili Temsilcisi Ceyhun Celilov'u ziyaret etti" denildi.