Kara Kuvvetleri'nden Acil Kalp Grefti Taşıması

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla acil organ nakli bekleyen hasta için Samsun'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait B-200 tipi uçakla acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Samsun'dan Ankara'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.