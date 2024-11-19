Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla acil organ nakli bekleyen hasta için Samsun'dan Ankara'ya kalp grefti ulaştırıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetlerimize ait B-200 tipi uçakla acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Samsun'dan Ankara'ya kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Kara Kuvvetleri'nden Acil Kalp Grefti Taşıması - Son Dakika
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