Türk Kara Kuvvetleri\'nin 2235. yılı Diyarbakır\'da kutlandı

TÜRK Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü Diyarbakır'da düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kentte tören düzenlendi. Yenişehir ilçesindeki 7'nci Kolordu Komutanlığı General Galip Deniz Kışlası'ndaki törene; şehit yakınları, gaziler, askeri personel ile aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in mesajları okundu. Tanıtım filmi gösteriminin yapıldığı programda spor müsabakalarında başarı gösteren personele ödül verildi.

Daha sonra kara kuvvetlerinin envanterindeki araç ve ekipmanların yer aldığı sergi gezildi. Programa katılan gaziler de 'Şehitler Çeşmesi'nden su içti.

7'nci Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Ulaştırma Albay Birol Danişman, burada yaptığı konuşmada, "Türk Kara Kuvvetleri tarih sahnesinde ve dünya coğrafyasında adının geçtiği ve ayak bastığı her yerde daima zaferlerle anılmış, gücünü her zaman bağrından çıktığı aziz milletinden almıştır. Türk milleti, pek çok bakımdan insanlığa örnek olmuş, başarılar ve medeni değerlerle dolu bir tarihin sahibidir. Türk kara Kuvvetleri mevcut yapısıyla Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan silahlı kuvvetlerimizin parçası olarak her zaman yüce milletimize layık olma azmi ve kararlılığı içerisinde, onun emrinde olmanın şeref ve gururunu taşımaktadır ve taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

Sergiyi gezen Kıbrıs gazisi Siraç Ezer ise "Ben şehit torunuyum aynı zamanda. Gazi oğluyum ve Kıbrıs gazisiyim. Böyle güzel mutlu günde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile bu sergide bulunmaktan çok mutluyuz, çok gururluyuz. Yüce Allah devletimize, milletimize, vatanımıza zeval vermesin inşallah" diye konuştu.