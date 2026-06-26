Kara Kuvvetleri'nin 2235. Yıl Dönümü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve beraberindeki personeli kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile beraberindeki personeli Bakanlıkta kabul ettiği bildirildi.
Açıklamada, kabulün Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
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