Kara Maskeliler'e İddianame Hazırlandı

04.03.2026 16:34
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Kara Maskeliler' suç örgütüne dair iddianame düzenledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul'da birçok ilçede faaliyet gösteren "Kara Maskeliler" isimli silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 7 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, elebaşılığını şüpheli M.K'nin yaptığı kamuoyunda "Kara Maskeliler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmalar sonucunda, suç örgütü üyelerinin İstanbul'da Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile silah ticareti suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin gerçekleştirecekleri silahlı eylemler öncesinde yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı yurt dışı GSM hatları ve uygulamalar üzerinden müştekileri arayıp tehdit ederek haksız maddi menfaat temin ettikleri, taleplerin karşılanmaması durumunda iş yeri kurşunlama eylemini yaptıkları kaydedildi.

Örgütün, sosyal medya hesapları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttüğü, İstanbul dışından gelen gençleri örgüt bünyesine dahil edip tetikçi olarak kullandığı vurgulanan açıklamada, ayrıca aralarında güçlü iletişim ağı bulunan yeni nesil suç örgütleriyle zaman zaman ittifak kurdukları ifade edildi.

Açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında söz konusu örgüte yönelik 9'u tutuklu, 7'si yakalamalı olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında 3 ayrı iddianame hazırlandığı kaydedildi.

Devam eden bu soruşturma kapsamında, örgüt üyelerinin saklandığı "zula evi" olarak tabir edilen adreste arama yapıldığı belirtilen açıklamada, aramada 11 kalaşnikof tüfek, bunlara ait 501 fişek ile şarjör, 18 kilo 710 gram esrar, 1 kilo 905 gram kokain ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, bir şüphelinin saklandığı otel odasında yapılan aramada ise 9 milimetre çapında tabanca ve 5 fişek ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 2'si tutuklu, 1'i adli kontrol tedbirli, 4'ü hakkında yakalama emri bulunan 7 şüpheliye ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak gece vakti yağmaya teşebbüs etme", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "mala zarar verme" suçlarından Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: AA

