Ukrayna Kara Robotlarıyla Bir Ayda 7 Bin Operasyon Gerçekleştirdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 02:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna-Rusya savaşı, insansız kara robot sistemlerinin savaş alanında nasıl devrim yarattığını gösteriyor. 2023 itibarıyla Ukrayna, sadece bir ay içinde 7 bin operasyon gerçekleştirdi. Bu robotlar, askeri psikolojik etkiler yaratırken, lojistik alanda da kritik roller üstleniyor ve pazar büyüklüğü hızlı bir şekilde artıyor.

İnsansız sistemler, modern savaşın belirleyici unsurlarından biri haline gelmiş durumda. İHA ve SİHA'ların yanı sıra, kara tabanlı robot sistemleri de giderek ön plana çıkıyor. Ukrayna- Rusya savaşı, bu dönüşümün net gözlemlendiği bir çatışma olarak dikkat çekiyor. New York Times'ın aktardığına göre, Ukrayna yalnızca bir ayda kara robotlarıyla 7 bin operasyon gerçekleştirdi. Bu sistemler makineli tüfek ateşi açabiliyor, mayın döşeyebiliyor, el bombası fırlatabiliyor ve düşman unsurları etkisiz hale getirebiliyor, cephe hattını adeta bir bilim-kurgu filmine çeviriyor.

Kara robotlarının kullanımı, psikolojik etkiler de yaratıyor; örneğin, Ocak ayında 100'den fazla Rus askerinin bu sistemler karşısında teslim olduğu belirtiliyor. Ayrıca, lojistik alanda da kritik bir rol oynuyorlar; Ukrayna ordusunda lojistik operasyonların yaklaşık %90'ı robotik sistemlerle yapılıyor, mühimmat taşıma ve yaralı tahliye gibi görevler üstleniyorlar. Donetsk gibi yoğun çatışma bölgelerinde aktif olarak kullanılıyorlar.

Savunma teknolojileri sektöründe, kara robotları Ukrayna'nın en hızlı büyüyen alanı haline geldi. 2025 yılı itibarıyla üretimin altı kat arttığı ve pazar büyüklüğünün 250 milyon doları aştığı ifade ediliyor. Geliştirilen sistemler arasında, kamikaze saldırılar gerçekleştirebilen robot köpekler ve makineli tüfekle donatılmış 'Fury' adlı robotlar gibi örnekler bulunuyor. Tüm bu gelişmeler, savaşın geleceğinin daha otomatikleşmiş olabileceğini ve etik tartışmaları tetikleyebileceğini gösteriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 03:12:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.