Ukrayna Kara Robotlarıyla Bir Ayda 7 Bin Operasyon Gerçekleştirdi

İnsansız sistemler, modern savaşın belirleyici unsurlarından biri haline gelmiş durumda. İHA ve SİHA'ların yanı sıra, kara tabanlı robot sistemleri de giderek ön plana çıkıyor. Ukrayna- Rusya savaşı, bu dönüşümün net gözlemlendiği bir çatışma olarak dikkat çekiyor. New York Times'ın aktardığına göre, Ukrayna yalnızca bir ayda kara robotlarıyla 7 bin operasyon gerçekleştirdi. Bu sistemler makineli tüfek ateşi açabiliyor, mayın döşeyebiliyor, el bombası fırlatabiliyor ve düşman unsurları etkisiz hale getirebiliyor, cephe hattını adeta bir bilim-kurgu filmine çeviriyor.

Kara robotlarının kullanımı, psikolojik etkiler de yaratıyor; örneğin, Ocak ayında 100'den fazla Rus askerinin bu sistemler karşısında teslim olduğu belirtiliyor. Ayrıca, lojistik alanda da kritik bir rol oynuyorlar; Ukrayna ordusunda lojistik operasyonların yaklaşık %90'ı robotik sistemlerle yapılıyor, mühimmat taşıma ve yaralı tahliye gibi görevler üstleniyorlar. Donetsk gibi yoğun çatışma bölgelerinde aktif olarak kullanılıyorlar.

Savunma teknolojileri sektöründe, kara robotları Ukrayna'nın en hızlı büyüyen alanı haline geldi. 2025 yılı itibarıyla üretimin altı kat arttığı ve pazar büyüklüğünün 250 milyon doları aştığı ifade ediliyor. Geliştirilen sistemler arasında, kamikaze saldırılar gerçekleştirebilen robot köpekler ve makineli tüfekle donatılmış 'Fury' adlı robotlar gibi örnekler bulunuyor. Tüm bu gelişmeler, savaşın geleceğinin daha otomatikleşmiş olabileceğini ve etik tartışmaları tetikleyebileceğini gösteriyor.