Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeden Alan köyüne hasta almaya giden ambulans, kara saplandı.
Ambulansı kendi imkanlarıyla çıkaramayan sağlık ekibi, İl Özel İdaresinden yardım istedi.
İl Özel İdaresine ait iş makinesinin çalışması sonucu ambulans, bulunduğu yerden çıkarıldı.
Son Dakika › Güncel › Kara Saplanan Ambulans Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?