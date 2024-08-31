Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor. Özellikle Anadolu Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, İzmir Çevre Otoyolu, TAG Otoyolu, Bolu-Karabük il sınırı-Karabük-Çankırı il sınırı yolunda çalışmalar nedeniyle trafik akışında değişiklikler yaşanıyor. Sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önem taşıyor.

31.08.2024 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları (Bolu Dağı Tüneli dahil 23 kilometre) Ankara- İstanbul istikametinde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde 4 genleşme derzinin yenilenmesi çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple sürücüler, Abant kavşağından D-100 Devlet Yolu'na yönlendirilerek, Kaynaşlı kavşağından tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi otoyolunun 131-132. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle Çanakkale istikameti sağ şerit kapatıldığından trafik akışı iki şeritten sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu üzerindeki otoyol ayrım kavşağının 1. kilometresinde bulunan Bornova-Buca istikametindeki bağlantı kolunda aydınlatma direklerinin demontaj-montaj çalışmaları sebebiyle 8 Eylül'e kadar 23.00-05.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli ile Nurdağı kavşağı arasında, "deprem hasarları ve üstyapı onarım çalışmaları" kapsamında, 5-7. kilometrelerinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Bolu- Karabük il sınırı-Karabük- Çankırı il sınırı yolunun 0-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmalarına başlandığından, yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Söğüt-Çavdır yolunun 25-28. ve Sivas- Ulaş yolunun 56-62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, Kangal-Sincan ayrımı- Divriği yolunun 10-12. kilometrelerinde ise toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı işleri çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 25-26. kilometrelerinde üstyapı çalışmalarına başlandığından, bölünmüş yolun Ankara istikametinin bir tarafı trafiğe kapatıldı. Ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 24-32. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kara Yollarında Yapım ve Bakım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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