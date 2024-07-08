Karaahmetli köyü muhtarı, Kapulukaya Baraj Gölü çevresindeki piknikçilere çevre temizliği bilinci aşıladı

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Karaahmetli köyü muhtarı Mehmet Sarıtaş, baraj kıyısına pikniğe gelen vatandaşların çevreyi temiz tutmaları amacıyla poşet, eldiven ve broşür dağıtıldı.

Sarıtaş, hafta sonlarında Kırıkkalelilerin uğrak noktası olan Kapulukaya Baraj Gölü çevresindeki piknikçileri ziyaret etti.

Çevre temizliği için piknikçilere çevreyi temiz tutmaları için poşet, eldiven ve broşür dağıtan muhtar Sarıtaş, göle girmenin tehlikeli olduğunu da anlattı.

Ayrıca, ağaçlara çevre temizliğiyle ilgili levhalar asıldı.