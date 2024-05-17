Karabağlar Belediye Başkanı Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Karabağlar Belediye Başkanı Mahalleleri Ziyaret Etti

Karabağlar Belediye Başkanı Mahalleleri Ziyaret Etti

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret ederek, yaşanan sorunları yerinde inceledi.

17.05.2024 11:31  Güncelleme: 11:41
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(İZMİR)- Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçeye bağlı mahalleleri ziyaret ederek, yaşanan sorunları yerinde inceledi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, güne Bahar Mahallesi Muhtarı Özen Güzel'i ziyaret ederek başladı. Muhtarlarla aylık toplantılar gerçekleştirerek düzenli olarak sorunları takip ettiğini belirten Kınay, Muhtar Güzel ile birlikte sorunlu olan yerleri inceledi ve yeni düzenlemeler için ekipleriyle çalıştıklarını söyledi.

MUHTARLARLA SAHAYA İNDİ

Başkan Kınay, daha sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Kınay, bu talepleri yerine getirmek için daha çok çalışacaklarını ve tüm ekipleriyle sahada olacaklarını dile getirdi.

Bahar Mahallesi'nde bulunan Fevzi Çakmak Ortaokulu'nu da ziyaret eden Başkan Kınay, Okul Müdürü Eyüp Yılmaz ile okulun ve çevresinin ihtiyaçları hakkında konuştu. Gençlerin ve çocukların her zaman yanında olduğunun altını çizen Kınay, onların en büyük destekçisi olacağını ve yaşadıkları problemleri çözmek adına yeni projeler geliştireceklerini kaydetti.

Bahar Mahallesi'nin ardından Çalıkuşu Mahallesi Muhtarı Mustafa Onkan'ı ziyaret eden Başkan Kınay, Onkan ile birlikte sorunlu bölgeleri gezdi.

OYUN ALANLARI YENİLENECEK

Oyun parklarındaki problemleri inceleyen Başkan Kınay, çocukların neşeyle oyunlar oynadıkları ve ailelerin güven duyarak çocuklarını götürdükleri oyun alanları için çalışmalar yürüteceklerini ve parklarda yenilemeler yapacaklarını belirtti. Oyun alanının bulunmadığı mahallelerde çocuklar için mobil çözümlerle bu sorunu ortadan kaldırmak istediklerinin altını çizen Kınay, 58 mahallede de çocuklar için tüm ekipleriyle sahada olduklarını ve yeni projelerle sorunları çözeceklerini vurguladı.

MAHALLE ZİYARETLERİ SÜRECEK

Karabağlar Belediye Başkanı Kınay, Çalıkuşu Mahallesi'nin ardından Gülyaka Mahalle Muhtarı Erkan Çakmak ve Bozyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Kömür'ü ziyaret ederek, onlarla sohbet etti. Düzenlenmeye ihtiyacı olan alanları değerlendirerek, vatandaşların rahat bir nefes alabilecekleri alanlara dönüştüreceklerini söyleyen Başkan Kınay, daha temiz ve güvenli bir çevre için tüm ekipleriyle sahada olduklarını aktardı.

Muhtarlar eşliğinde sorunları incelemek için sokakları gezen Kınay, problemleri not aldıklarını belirterek, bu sorunların çözülmesi adına ekipleriyle çalışacaklarını ve en kısa sürede çalışmalara başlayacaklarını vurguladı. Başkan Kınay, Karabağlar'da yaşanan sorunları çözmek için daha sık bir araya geleceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

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