Karabağlar Belediyesi, KKTC Başkonsolosu\'nu Ziyaret Etti

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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Karabağlar Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Belediye'nin projeleri ve bundan sonraki süreçte yapılacak iş birliği konuları ele alındı.

Ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirten komisyon üyeleri, KKTC ve Karabağlar Belediyesi'nin iş birliği ve dayanışma içerisinde olması için çalışmalar yürüteceklerini belirtirken, KKTC Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve çalışma arkadaşlarına gösterdikleri ilgi ve nazik ev sahipliği için teşekkür ettiler.